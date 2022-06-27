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Премьер Испании: на мирных переговорах по Украине ЕС должны представлять Франция и ФРГ

Премьер Испании: на мирных переговорах по Украине ЕС должны представлять Франция и ФРГ

Германия и Франция должны представлять Европу на мирных переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, когда настанет соответствующий момент. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в опубликованном в понедельник интервью газете La Vanguardia.

" Мы всегда выступали за то, что нужно поддерживать открытым диалог с Путиным".

"Испания чувствует себя представленной в этом аспекте Германией и Францией, и мы считаем, что, когда придет время для мирных переговоров, именно эти две великие страны должны представлять Европу", - добавил Санчес. По его мнению, конфликт на Украине "может быть длительным". "Мы должны укрепить европейское единство, как мы это сделали во время эпидемии", - считает он.


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