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Автодорога Степанцминда-Ларс из-за опасности камнепадов закрыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс из-за опасности камнепадов закрыта для всех видов транспорта

Согласно сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс из-за опасности камнепадов закрыта для всех видов транспорта. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, дороги на территории РА проходимы.

«В связи с повреждением моста на участке дороги М3 Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области,  движение на этом участке осуществляется одной полосой в двустороннем порядке», - говорится в сообщении МЧС.


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