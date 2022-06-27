Согласно сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс из-за опасности камнепадов закрыта для всех видов транспорта. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, дороги на территории РА проходимы.

«В связи с повреждением моста на участке дороги М3 Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области, движение на этом участке осуществляется одной полосой в двустороннем порядке», - говорится в сообщении МЧС.