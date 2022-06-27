Тигран Хачатрян подчеркнул важность регулярных встреч с представителями АБР

Министр финансов Тигран Хачатрян 27 июня встретился с заместителем исполнительного директора Азиатского банка развития (АБР) в Австрии, Германии, Турции, Люксембурге и в Соединенном Королевстве Филиппом Россом и директором армянского Представительства АБР в Армении Паоло Спентигати.

Как сообщили «Арменпресс» в Минфине, министр Хачатрян отметил значение 15-летнего сотрудничества с АБР и то, насколько важны периодические встречи с представителями АБР, особенно в период новых реалий, полный неопределенности.

Филипп Росс, коснувшись многолетнего сотрудничества АБР с правительством Армении, отметил, что Армения - страна с большими возможностями, и АБР готов постоянно содействовать осуществляемым здесь программам.

Стороны обсудили вопросы развития частного сектора, государственных инвестиций, развития государственных инфраструктурных программ, а также действующие меры технического содействия.