Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь 2022

Парламент Армении созвал внеочередную сессию

Парламент Армении созвал внеочередную сессию

27 июня под председательством вице-спикера Национального собрания Армении Акопа Аршакяна было созвано внеочередное заседание Совета НС, на котором было принято решение,  в 11:00 провести внеочередную сессию.

Как сообщили «Арменпресс» в НС, 27 июня в 11:00  созывается внеочередная сессия Национального собрания по повестке дня и в срок, установленный инициатором.

В повестке 6 вопросов, три из которых - выборы трех кандидатов, выдвинутых на вакантное место судьи административной палаты Кассационного суда.


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