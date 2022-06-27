Парламент Армении созвал внеочередную сессию

27 июня под председательством вице-спикера Национального собрания Армении Акопа Аршакяна было созвано внеочередное заседание Совета НС, на котором было принято решение, в 11:00 провести внеочередную сессию.

Как сообщили «Арменпресс» в НС, 27 июня в 11:00 созывается внеочередная сессия Национального собрания по повестке дня и в срок, установленный инициатором.

В повестке 6 вопросов, три из которых - выборы трех кандидатов, выдвинутых на вакантное место судьи административной палаты Кассационного суда.