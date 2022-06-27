Глава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это (бойкот саммита G20 - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

"На мой взгляд, G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков", - отметила она.

По ее мнению, стоит обсудить сложившуюся в мире ситуацию друг с другом.

Как ожидается, саммит глав государств "большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на Бали. На него приглашены лидеры всех стран G20, в том числе президент РФ Владимир Путин. Также на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.