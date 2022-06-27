“Новая книга” - 22/22: Саргис Ваагн, Агата Кристи, Роберт Кийосаки

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Саргис Ваагн: Аршил Горки

В книге рассказывается о жизни одной из влиятельных фигур абстрактного экспрессионизма американского художника армянского происхождения, Востаника Адояна. Эмиграция, любовь, разлука, нищета, женитьба, слава, болезнь, трагическое самоубийство... Все это пережил Аршил Горки. Биографический роман, который, наряду с художественным вымыслом, основан на фактических данных. На фоне жизни и творчества Аршила Горки показано и американское искусство того времени. На страницах книги предстают титаны изобразительного искусства, литературы, философии, искусства, которые были частью богемного окружения художника. Жизнь Аршила Горки была настолько яркой, что эту книгу невозможно читать без волнения. Пересказ: Армен Саркисян и Ануш Нерсисян; Редактор: Армен Саркисян: Издательство: “Вернатун”.

Переводная литература

Агата Кристи: Смерть в облаках

Роман «Смерть в облаках» - еще одно детективное произведение Агаты Кристи. Впервые оно было опубликовано в США под названием «Смерть в воздухе» 10 марта 1935 году, затем в июле того же года в Великобритании уже под известным читателю названием. В центре событий вновь известный читателю бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, который в силу обстоятельств оказывается в числе путешествующих, невольно становящихся свидетелями загадочного убийства ростовщицы, известной как мадам Жизель. Именно этот факт заставляет знаменитого следователя взяться за расследование загадочного дела и выяснить, кто же стоит за этим зверским убийством.

Тайны книг Агаты Кристи в течение десятилетий не дают покоя читателям. Они изданы тиражом более 2 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков. Агата Кристи занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая продаваемая писательница всех времен. Она и самый переводимый в мире писатель, обошла Жюля Верна и Уильяма Шекспира. Создав столько загадочных историй и персонажей, эта британская писательница оставила уникальное литературное наследие.

Перевод: Татевик Туманян; Издательство: “Эдит Принт”.

Документальная литература

Роберт Кийосаки: Богатый папа, бедный папа

“Богатый папа, бедный папа” - в мире книга номер один по управлению личными финансами. В нем рассказывается история Роберта Кийосаки, двух его отцов, родного отца и отца его лучшего друга, богатого отца, и того, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах.

Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужно иметь высокие доходы, объясняет разницу между работой за деньги и зарабатыванием денег для себя.

Перевод с английского: Александр Агабекян; Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.