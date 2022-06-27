Плюнуть и приклеить: оригинальная процедура при въезде в Тунис

После 4-часового перелета из Еревана в Тунис туристы с нетерпением ждут выхода из аэропорта, чтобы поскорее начать свой отдых. Но не спешите, обслуживание в тунисском аэропорту может быть замедленным. Будьте готовы прождать несколько часов.

Корреспондент «Арменпресс», прибывшая в Тунис, предупреждает, будьте готовы, в процессе проверки документов ожидается весьма необычный момент. Сначала вам дадут визу, которая выглядит как марка. Перед следующим окном вам предложат плюнуть на нее и приклеить в паспорт.

Да, в Тунисе виза в паспорте ставится именно так.

Выйдя из аэропорта, по дороге в выбранный вами отель, не спешите составлять впечатление о стране. Уютные уголки Туниса, очень впечатляющие исторические и культурные достопримечательности смогут согреть ваши сердца. Могут быть и моменты, когда вы подумаете, куда я попал, но поверьте мне, вы очень скоро влюбитесь в эту страну.

При выборе в Тунисе города и отеля учтите свои предпочтения. Есть варианты для любителей как активного, так и пассивного отдыха. Здесь не обязательно выбрать 5-звездочный отель, 4-звездочные отели также предлагают хороший сервис. Конечно, если у вас есть возможности, предпочтительнее 5-звездочный отель, но изучив отзывы.

Как и в Египте, в отелях Туниса работают группы аниматоров, которые придумывают для отдыхающих разные программы. Вы можете выходить и за пределы территории отеля, проблем с безопасностью нет. Что касается шоппинга, то здесь, как и во многих арабских странах, обязательно нужно торговаться.

Важнейшей составляющей отдыха, организованного в Тунисе, являются пляжи. Песчаные берега и Средиземное море никого не оставят равнодушным и недовольным.

Средиземное море не такое спокойное, как Красное море. Здесь всегда волны и глубина заметна уже через несколько шагов. Вам не придется долго идти, чтобы нырнуть.

Кроме того, как наслаждаться морем, встретившие вас представители туристической компании предложат экскурсии, которые будут интересны даже самым требовательным туристам: древний амфитеатр Эль-Джам, пустыня Сахара, прогулка по городу Сиди-Бу-Саид и так далее.

Детали предлагаемых туров будут далее.

Анна Гзирян