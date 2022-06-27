Губернатор Гегаркуника принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Николаса Шермерса.

Как сообщает «Арменпресс», стороны обсудили программу «Информа», которая будет запущена в Гегаркуникской области. Цель программы - подготовка для администраций региона специалистов по информационным технологиям, которые круглосуточно будут предоставлять населению всю необходимую информацию.

Губернатор поблагодарил за такую инициативу и оказываемое содействие и выразил надежду, что реализуемая программа окажет положительное влияние на повышение информированности населения и улучшение информационного уровня.

Он также выразил готовность содействовать работам по реализации программы в рамках полномочий областной администрации.

По приглашению губернатора Гегаркуника посол Королевства Нидерландов Николас Шермерс в ближайшее время посетит Гегаркуникскую область и ознакомится с возможностями, достопримечательностями и особенностями походного туризма в области.

Хосров Хлгатян