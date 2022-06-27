Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Индия и Евросоюз (ЕС) проведут в понедельник первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле, которые были прерваны более девяти лет назад. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Doordarshan India.

"Первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле будет проведен сегодня (27 июня - прим. ТАСС) в Нью-Дели. Обсуждения продлятся пять дней - до 1 июля", - отметил телеканал. Ожидается, что в центре внимания сторон будет достижение договоренностей "по вопросам защиты инвестиций с целью повысить доверие бизнеса к трансграничным вложениям и облегчить торговые сделки по изделиям народного промысла и сельскохозяйственных товаров".

ЕС и Индия начали переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле в 2007 году, однако в 2013-м они были приостановлены из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа некоторых товаров, например автомобилей, на общий рынок.

Индия уже заключила соглашения о свободной торговле с Австралией и ОАЭ, ведутся переговоры о заключении таких документов с Великобританией и Канадой.

17 июня замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК намерена завершить переговоры с Нью-Дели по соглашению о свободной торговле к концу 2023 года.