В 13 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение силой в 5 баллов

27 июня в 07:49 по местному времени (в 03:49 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в приграничной зоне Армения-Грузия в 13 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.16⁰ северной широты и 43.95⁰ восточной долготы, магнитудой 3.7, с глубиной очага в 10 км.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Тавшут, Газанчи, Ашоцк, Мусаелян Ширакской области и Палахбюр, Мецаван, Дзорамут Лорийской области силой в 4 балла, также в городах Ташир и Ванадзор силой в 3 балла.