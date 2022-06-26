Водитель автомобиля, оказавшегося в овражке возле Мушавана, был доставлен в больницу

В Национальный центр кризисного управления 26 июня в 08:38 часов поступил сигнал о том, что на участке дороги, ведущей от моста села Джрвеж к кварталу Мушаван Котайкской области, произошло ДТП: автомобиль перевернулся, необходима помощь спасателей․

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА Республики Армения.

"Выяснилось, что автомобиль марки Lada (водитель Д. С., 1994 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги, повернулся и оказался в соседнем овражке.

До прибытия спасателей водитель самостоятельно выбрался из машины. Он был госпитализирован в больницу Св. Гр. Просветителя", - говорится в сообщении.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли вентиль газового баллона.