Госпитализирован водитель автомобиля, перевернувшегося на 6-ом километре автодороги Каджаран-Капан  

В Сюникский областной центр кризисного управления 26 июня в 08:50 часов поступил сигнал о том, что на 6 км трассы Каджаран-Капан, в районе села Лернадзор, произошло ДТП, есть пострадавший.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 6-ом километре автодороги Каджаран-Капан автомобиль марки Kia Optima (водитель С. Д., 1994 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

Отмечается, что спасатели донесли пострадавшего до машины скорой помощи, затем обесточили автомобиль и перекрыли клапан газового баллона.