Температура воздуха понизится на 4-6 градусов, затем повысится на 6-9 градусов, ожидаются дожди и грозы

В Армении ожидаются дожди и грозы: днем 26 июня — в большинстве регионов, 27-30 июня, 1 июля ночью и после полудня — в отдельных районах.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер юго-восточный со скоростью 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/ с.

Днем 26 июня температура воздуха понизится на 4-6 градусов, а 27-30 июня постепенно повысится на 6-9 градусов», - говорится в сообщении.

В Ереване днем 26 июня ожидается дождь с грозой, после полудня 27-го июня, вечером 28-го и 29-го июня в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-22 м/с. 30 июня, 1 июля ожидается погода без осадков.