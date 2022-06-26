Мусоровоз врезался в стену супермаркета «Ереван Сити» на улице Рубинянц

В Национальный центр кризисного управления 25-го июня в 22:21 поступил звонок о том, что в задней части супермаркета «Ереван Сити» на улице Рубинянц города Ереван мусоровоз врезался в газовую трубу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что возле одного из домов в 4-ом переулке на улице Дро автомобиль марки KamAZ (водитель Р. Г., 1993 г.р.) врезался в стену супермаркета «Ереван Сити», в результате частично рухнула стена (около 8 кв. м), труба газопровода, проходящего через стену, ослабла, повисла над автомобилем: утечки газа не обнаружено", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели огородили территорию, установили дежурство до прибытия газовой аварийной службы и сотрудников полиции.