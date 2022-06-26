В селе Артимет сгорел домик

В Национальный центр кризисного управления 25 июня в 23:19 часов поступил сигнал о том, что в доме на улице Раффи в селе Артимет вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном домике на улице Гераци.

Отмечается, что пожар был локализован 26 июня в 00:06 часов и потушен в 00:54. Сгорел дом (около 55 кв/м) с имуществом.