Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь 2022

В селе Артимет сгорел домик

В селе Артимет сгорел домик

В Национальный центр кризисного управления 25 июня в 23:19 часов поступил сигнал о том, что в доме на улице Раффи в селе Артимет вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном домике на улице Гераци.

Отмечается, что пожар был локализован 26 июня в 00:06 часов и потушен в 00:54. Сгорел дом (около 55 кв/м) с имуществом.


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