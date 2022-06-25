25 июня в Араратский региональный центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что автомобиль упал в водохранилище Азати и затонул. Необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Спасатели вытащили из водоема автомобиль Mercedes-Benz C (водитель Р.Дж.).