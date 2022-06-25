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Автомобиль упал в водохранилище Азати и затонул

Автомобиль упал в водохранилище Азати и затонул

25 июня в Араратский региональный центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что автомобиль упал в водохранилище Азати и затонул. Необходима помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.   

Спасатели вытащили из водоема автомобиль Mercedes-Benz C  (водитель Р.Дж.).


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