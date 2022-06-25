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За сутки в России подтверждено 3072 новых случая COVID-19. 61 человек умер

За сутки в России подтверждено 3072 новых случая COVID-19. 61 человек умер

За сутки в РФ подтверждено 3072 новых случая заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 

Выписаны из больниц 3454 человека, госпитализированы 1152 человека, умер 61 инфицированный.


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