За сутки в России подтверждено 3072 новых случая COVID-19. 61 человек умер

За сутки в РФ подтверждено 3072 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выписаны из больниц 3454 человека, госпитализированы 1152 человека, умер 61 инфицированный.