Переговоры с США по его ядерной программе скоро возобновятся: министр ИД Ирана

Непрямые переговоры Ирана с США о возобновлении ядерной сделки 2015 года скоро возобновятся.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с главой Службы внешней политики ЕС в Тегеране.

"Мы готовы возобновить переговоры в ближайшие дни. Главным для Ирана является получение всех экономических выгод от соглашения 2015 года», — сказал он.

Он добавил, что у него была долгая, но позитивная встреча с главой Службы внешних связей ЕС Жозепом Боррелем.