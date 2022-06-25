Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко.