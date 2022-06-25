Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии
Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
"Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15:45 Турция не предоставила FLYONE Armenia воздушное пространство для полетов в Ливан
- 15:32 Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии
- 15:14 Президент Молдовы планирует в ближайшее время посетить Киев
- 14:44 Борт Екатеринбург-Ереван, из-за проблем вернувшийся в а/п «Кольцово», успешно приземлился в а/п «Звартноц»
- 13:58 Площадь пожара на Алтае достигла 2300 га
- 13:32 Украинский кризис разрешится за столом переговоров. Генсекретарь НАТО
- 13:21 Вагаршак Арутюнян встретился с заместителем председателя Совета Федерации РФ Юрием Воробьевым
- 13:01 Усилиями всех армян в Арцахе ведутся масштабные работы по строительству жилья. Араик Арутюнян
- 12:57 Мадридский саммит НАТО станет историческим. Столтенберг
- 12:23 В результате стрельбы в ночных клубах Осло погибли двое. Версия полиции – терроризм
- 12:13 Всеармянский охват фонда "Айастан" исключает какие-либо политические аспекты. Президент РА
- 11:46 Премьер-министр принимает участие в заседании СП Всеармянского фонда "Айастан"
- 11:29 В ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО: состояние еще 4 военнослужащих тяжелое
- 11:14 Раскрыта деятельность очередной преступной группы по организации незаконной миграции
- 11:06 Европейские индексы - 24-06-22
- 11:06 Американские индексы выросли - 24-06-22
- 11:05 Цены на цветные металлы - 24-06-22
- 11:04 Цены на драгоценные металлы - 24-06-22
- 11:04 Цены на нефть выросли - 24-06-22
- 24.06-21:43 Глава МИД Армении и госминистр Арцаха обсудили перспективы мирного и справедливого урегулирования карабахского конфликта
- 24.06-21:32 Армения последовательна в своей повестке по установлению мира: Арарат Мирзоян
- 24.06-21:20 Авторитетные аргентинские НПО осудили отрицание послом Турции Геноцида армян
- 24.06-20:58 Глава МИД Армении обсудил с делегацией Армянской Ассамблеи Америки вопросы общеармянского значения
- 24.06-20:52 В августе состоится встреча министров обороны Армении и РФ: Папикян принял участие в СМО СНГ
- 24.06-20:40 США будут помогать Украине столько, сколько потребуется: Блинкен
12:06, 18.06.2022
1699 просмотров Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха
12:29, 18.06.2022
1572 просмотров Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретится в Ереване с Николом Пашиняном
13:11, 18.06.2022
1475 просмотров Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022
14:09, 18.06.2022
1355 просмотров Взрыв на территории ООО "Веллар Груп": по предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший
13:14, 18.06.2022
1318 просмотров Арарат Мирзоян проинформировал помощника госсекретаря США об армяно-турецких отношениях