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Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии

Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии

Киев получит грант в 1 млрд евро от Германии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook. 

"Украина получит от Германии грант в 1 миллиард евро для финансирования приоритетных расходов государства. Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", - написал Марченко.


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