Борт Екатеринбург-Ереван, из-за проблем вернувшийся в а/п «Кольцово», успешно приземлился в а/п «Звартноц»

Гражданский самолет рейса Екатеринбург-Ереван, вернувшийся накануне в аэропорт Кольцово из-за проблем, 25 июня в 10:59 часов по ереванскому времени, вылетел в пункт назначения.

Как сообщили Арменпресс в аэропорту "Звартноц", самолет "Суперджет" FV 6937, принадлежащий российской авиакомпании "Россия", уже успешно приземлился - в 13:19 по ереванскому времени.

Ранее ТАСС сообщал, что, по словам его источника в Службе по чрезвычайным ситуациям, 24 июня гражданский самолет "Суперджет" рейса Екатеринбург-Ереван вернулся в аэропорт "Кольцово" после срабатывания индикатора герметизации. На борту находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа.