Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Украинский кризис разрешится за столом переговоров. Генсекретарь НАТО

Украинский кризис разрешится за столом переговоров. Генсекретарь НАТО

Вопрос украинского кризиса, скорее всего, будет решен путем переговоров

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил  в интервью газете Pais

"Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", — заявил Столтенберг.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]