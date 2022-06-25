Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Усилиями всех армян в Арцахе ведутся масштабные работы по строительству жилья. Араик Арутюнян

Усилиями всех армян в Арцахе ведутся масштабные работы по строительству жилья. Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 июня в Ереване принял участие в 31-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан».  

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Арцаха, в своем выступлении Араик Арутюнян высоко оценил деятельность Фонда, подчеркнув, что благодаря усилиям всех армян в Арцахе проводятся масштабные по строительству жилья, в результате которых тысячи семей переселенцев будут обеспечены квартирами. 

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью Фонда, и намечены направления дальнейшей деятельности.


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