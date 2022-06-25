Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян участвует в 31-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан" в Ереване.

Об этом Арменпресс сообщили из правительства РА, отметив, что в заседании принимают участие также президент РА Ваагн Хачатурян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие.

На заседании представлен отчет о деятельности фонда за 2021 год.