Ряд туроператоров по предварительному согласованию друг с другом с целью получения прибыли организовали незаконную миграцию около двух десятков граждан РА в зарубежные страны, которая осуществлялась для получения надлежащих разрешений на въезд в зарубежные страны по ложным документам.

Об этом Арменпресс сообщили в Службе национальной безопасности, отметив, что в ходе предварительного следствия были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы, занимающейся организацией незаконной миграции, в туристических агентствах, в результате чего были обнаружены устройства для изготовления поддельных документов, обнаружены паспорта граждан, иные предметы, предназначенные для совершения преступления.

Служба национальной безопасности РА однажды сообщает, что Уголовный кодекс РА предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет за организацию незаконной миграции, а также предупреждает, что Служба и впредь будет пресекать подобные преступления, обеспечивая их полное раскрытие.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.