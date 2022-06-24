Армения последовательна в своей повестке по установлению мира: Арарат Мирзоян 

И публично, и в международных форматах, и в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, армянская сторона на высшем и высоком уровнях неоднократно заявляла, что Армения последовательна в своей повестке по установлению мира и что ничего неприемлемого в предложениях Азербайджана по будущему мирному договору не видит, естественно, дополнив эти предложения своими представлениями. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью «Радио Азатутюн» сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы передали Азербайджану наше предложение посредством стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по кругу повестки всеобъемлющих мирных переговоров, однако до сих пор не услышали какого-либо официального ответа. То есть, вопреки заявлениям президента Азербайджана, Армения не только не отвергла, но и положительно ответила на предложение о переговорах по мирному договору и ожидает ответа Азербайджана», - сказал Мирзоян.

Он добавил, что Армения представила Азербайджану предложение о начале консультаций между министрами иностранных дел по теме мирного договора, но до сих пор не получили ответа. Глава МИД еще раз подчеркнул, что Республика Армения подтверждает свою готовность как можно скорее начать консультации по мирному договору

Мирзоян также коснулся заявления от 9 ноября 2020 года, которое спустя полтора года не было полностью реализовано.

«Трехстороннее заявление от 9 ноября до сих пор в полной мере не реализовано: Азербайджан, нарушая не только взятые на себя по трехстороннему заявлению обязательства, но и международное гуманитарное право, продолжает незаконно удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве заложников и как предмет торга и торговли людьми. Не только Армения, но и весь цивилизованный мир предъявляют это требование Азербайджану.

Более того, Азербайджан, по сути, отрицает один из основных положений трехстороннего заявления, заявляя, что Нагорного Карабаха не существует, нагорно-карабахского конфликта нет. Между тем, президент Азербайджана своей подписью под трехсторонним заявлением подтвердил существование субъекта Нагорного Карабаха. И пока есть трехстороннее заявление, существование данного субъекта отрицать невозможно», - отметил глава МИД.

По словам министра, грубейшим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября является также то, что азербайджанские вооруженные силы, нарушив первый пункт данного заявления от 2020-го года, 24 марта текущего года вторглись в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и до сих пор продолжают оставаться там.

Что касается разблокирования региональных транспортных коммуникаций, то армянская сторона неоднократно отмечала, что сама Армения весьма заинтересована в успехе данного процесса.

По его словам, процесс дошел бы до финальной точки гораздо быстрее, если бы не последовательные безосновательные заявления властей Азербайджана об экстерриториальном коридоре, не имеющие ничего общего с реальностью и договоренностями, достигнутыми в присутствии ряда международных партнеров.

«Как бы то ни было, ради справедливости следует отметить, что обсуждение по теме разблокирования на самом деле проходит в конструктивной атмосфере, и я надеюсь, что она не провалится вследствие непонятных политических интриг и вскоре успешно завершится», - отметил Мирзоян.