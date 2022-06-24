Авторитетные аргентинские НПО осудили отрицание послом Турции Геноцида армян  

Двенадцать авторитетных аргентинских неправительственных организаций выступили 23 июня с заявлением по поводу письма посла Турции в Аргентине Шефика Вурала Алтая, опубликованного газетой «La Nación» 15 июня. В заявлении аргентинских НПО говорится, что единственная цель статьи – отрицание Геноцида армян, первого геноцида 20 века, число жертв которого составляет около 1,5 млн человек. Заявление неправительственных организаций было опубликовано 24 июня авторитетной ежедневной газетой «Página 12».

«Это преступление против человечности было спланировано и осуществлено Османской империей, правопреемницей которой является нынешняя Турецкая Республика. Геноцид армян был признан Национальным конгрессом Аргентинской Республики в январе 2007 года Законом № 26199, ратифицированным президентом Нестором Киршнером, и 24 апреля каждого года объявлено в Аргентине «Днем терпимости и уважения между народами» в память о геноциде, жертвой которого стал армянский народ», - отмечается в заявлении НПО.

Также отмечается, что 24 апреля 1915 года сотни армянских интеллектуалов, священнослужителей и общественных деятелей Османской империи были арестованы и постепенно убиты, и это положило начало великой трагедии, и Турция начала использовать государственный терроризм. Сегодня эта дата включена в официальный календарь Аргентинской Республики. Авторы заявления подчеркнули, что безнаказанность резни армян в Турции стала для Гитлера основанием для осуществления Холокоста еврейского народа.

«По словам посла Турции, массовые убийства ни армян, ни евреев нельзя назвать «геноцидом», поскольку и то, и другое имело место до принятия Конвенции ООН 1948 года. Армянская община Аргентины, как и другие общины армянской диаспоры, была сформирована немногими выжившими, прибывшими в 1920-е годы со своими воспоминаниями, историями и свидетельствами, которые теперь являются частью национальной идентичности Аргентины.

Проявляя абсолютное неуважение к памяти многочисленных жертв, посол говорит, что аргентинцы — лжецы, что Национальный конгресс фальсифицирует историю, что страны, признавшие это преступление, не правы, — отмечается в заявлении 12 аргентинских НПО. - Как аргентинцы, мы сожалеем о таком оскорблении правды и справедливости со стороны иностранного дипломата, аккредитованного в нашей стране».