Глава МИД Армении обсудил с делегацией Армянской Ассамблеи Америки вопросы общеармянского значения

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 июня принял руководителя Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Кэролин Мугар, сопредседателя Совета попечителей ААА Энтони Барсамяна и регионального директора ААА Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы общеармянского значения. Подчеркнута важность объединения усилий для решения задач, стоящих перед Арменией, Арцахом и Диаспорой.

Стороны коснулись также дальнейшего развития армяно-американских отношений. По просьбе собеседников министр Мирзоян представил итоги своего визита в США в начале мая.