Глава МИД Армении обсудил с делегацией Армянской Ассамблеи Америки вопросы общеармянского значения
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 июня принял руководителя Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Кэролин Мугар, сопредседателя Совета попечителей ААА Энтони Барсамяна и регионального директора ААА Арпи Варданян.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы общеармянского значения. Подчеркнута важность объединения усилий для решения задач, стоящих перед Арменией, Арцахом и Диаспорой.
Стороны коснулись также дальнейшего развития армяно-американских отношений. По просьбе собеседников министр Мирзоян представил итоги своего визита в США в начале мая.
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