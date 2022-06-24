США будут помогать Украине столько, сколько потребуется: Блинкен
Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется", - отметил Блинкен в своём выступлении перед журналистами.
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