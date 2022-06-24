Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь 2022

США будут помогать Украине столько, сколько потребуется: Блинкен

США будут помогать Украине столько, сколько потребуется: Блинкен

Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется", - отметил Блинкен в своём выступлении перед журналистами.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]