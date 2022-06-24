Подписан трехсторонний меморандум Армения-Греция-Кипр о сотрудничестве

В Афинах между Арменией, Грецией и Кипром был подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве по вопросам диаспоры. Меморандум подписали главный уполномоченный по делам диаспоры Республики Армения Заре Синанян, заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Кацаниотис и комиссар Президента Республики Кипр по иностранным и гуманитарным вопросам Фотиу Фотис.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры, церемонии подписания предшествовала беседа сторон с глазу на глаз и встреча делегаций в формате “2+1”. На всех встречах и церемонии подписания присутствовал также посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

Меморандум закрепляет направления сотрудничества трех стран по вопросам диаспоры, в частности, обмен опытом, межобщинное сотрудничество, совместные образовательные и культурные мероприятия, молодежные инициативы и т.д.

В ходе последовавшей за подписанием пресс-конференции Заре Синанян подчеркнул важность исторической дружбы и общих ценностей трех стран. “Должен отметить, что в разных странах наши общины диаспоры уже сотрудничают друг с другом, и наша обязанность состоит в том, чтобы поощрять их к более активному сотрудничеству и по возможности поддерживать друг друга, наилучшему опыту, обмену новшествами и, наконец, в поддержке наших общих ценностей и интересов”, - сказал главный уполномоченный.

В рамках рабочего визита Заре Синанян встретился также с армянской общиной Греции. Заре Синанян представил деятельность Офиса уполномоченного, программы, политику работы с диаспорой. Затем были затронуты процесс репатриации, интеграционные программы, создание первого в своем роде Центра репатриации и интеграции, инвестиционная политика.

В ходе встречи, отвечая на вопросы присутствующих, Заре Синанян коснулся также внутренней политики, внешних и внутренних вызовов, развития регионов Армении.