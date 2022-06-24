В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, РФ и Азербайджана

В Минске состоялась трехсторонняя встреча генерального прокурора Армении Артура Давтяна, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, обсуждены вопросы поиска в рамках компетенции прокуратур трех стран новых возможностей для решения возникших в результате развязанной против Арцаха войны и существующих до сих пор гуманитарно-правовых проблем, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе двух предыдущих встреч в таком формате.

Стороны подчеркнули важность сохранения трехстороннего формата генпрокуроров как эффективной площадки для продолжения правовых контактов в регионе для обеспечения стабильности, законности, деэскалации, основных прав человека и безопасности.

В этом контексте были подчеркнуты усилия генеральной прокуратуры Российской Федерации и лично генерального прокурора Игоря Краснова по полному выполнению гуманитарных требований трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян отметил, что, несмотря на достигнутую в ходе предыдущих трехсторонних встреч договоренность о посредническом обмене оперативной информацией об инцидентах на линии соприкосновения армяно-азербайджанских вооруженных сил и проводимых расследованиях, преступные нарушения режима прекращения огня продолжаются, в результате чего были жертвы, а для гражданского населения появились новые угрозы реализации жизненно важных прав и безопасности.

В качестве наглядного примера генеральный прокурор Армении привел действия вооруженных сил Азербайджана в направлении поселка Парух, в результате которых 3 военнослужащих погибли и 16 получили ранения. Артур Давтян подчеркнул необходимость надлежащего расследования этих действий в селе Парух, а также других случаев грубых нарушений режима прекращения огня.

Эти реалии также доказывают настоятельную необходимость повышения эффективности формата оперативного обмена информацией с использованием ресурсов представителей российской прокуратуры, находящихся в Арцахе.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян отметил, что 8-й пункт трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года не выполнен полностью. Он отметил, что скорейшее возвращение удерживаемых в Азербайджане 38 армян имеет решающее значение для восстановления доверия между сторонами, установления мира в регионе и расширения гарантий безопасности. Артур Давтян особо подчеркнул полное выполнение со стороны Армении гуманитарных требований трехстороннего заявления.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров при посредничестве российской стороны с целью полного решения гуманитарных вопросов в сжатые сроки.