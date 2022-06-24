Азиатские индексы - 24-06-22
ТОКИО, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.23% и составил 26491.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.81% и составил 1866.72 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.89% и составил 3349.75 пункта, а HANG SENG вырос на 2.09% и составил 21719.06 пункта.
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