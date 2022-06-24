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Шойгу заявил, что в СНГ создадут совместное подразделение гуманитарного разминирования

Шойгу заявил, что в СНГ создадут совместное подразделение гуманитарного разминирования

Страны - члены Содружества Независимых Государств (СНГ) определили меры по формированию совместного подразделения гуманитарного разминирования. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Определены практические меры по формированию и подготовке совместного подразделения гуманитарного разминирования", - сказал он.

Шойгу добавил, что совет министров поддержал учреждение в формате СНГ медали "За вклад в укрепление мира", принял решение о проведении в 2023 году вторых Военно-спортивных игр курсантов в Узбекистане, а также одобрил комплекс совместных мероприятий вооруженных сил на 2023 год.

"Деловой и конструктивный характер 80-го заседания совета в очередной раз подтвердил, что взаимодействие по вопросам обороны и военного сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств последовательно развивается, а наши многосторонние связи крепнут", - заключил министр обороны РФ, выразив участникам совета признательность за работу. 

 


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