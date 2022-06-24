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Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕАБР

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕАБР

15:17, 24 Հունիս 2022

Вице-премьер Мгер Григорян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, принял участие в очередном заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), проходящего в Нур-Султане.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в рамках повестки заседания был обсужден годовой отчет ЕАБР, а также регламент членства новых членов ЕАБР.


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