Председатель Конституционного суда Армении встретился в Страсбурге с  комиссаром Совета Европы по правам человека

23 июня 2022 года председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян, находящийся с рабочим визитом в Страсбурге, встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Как сообщили «Арменпресс» в Конституционном суде, в ходе встречи Арман Диланян особо подчеркнул роль комиссара Совета Европы по правам человека в деле защиты прав различных групп общества в Европейском регионе.

Дуня Миятович, поблагодарив делегацию Конституционного суда за рабочий визит в Страсбург, отметила, что она следит за развитиями в сферах прав человека и верховенства права в Республике Армения и приветствовала осуществляемые в нашей стране демократические, в том числе судебно-правовые реформы.

Коснувшись послевоенной ситуации в Арцахе, председатель Конституционного суда подчеркнул актуальность вопроса немедленного возвращения армянских военнопленных и подчеркнул роль комиссара СЕ по правам человека в этом вопросе.

Собеседники обменялись мнениями вокруг активизации дальнейшего сотрудничества между Конституционным судом и офисом Комиссара СЕ по правам человека.