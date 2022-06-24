Тема противостояния нацизму актуальна и сегодня: посол РФ в Армении Сергей Копыркин

Борьба, которую 80 лет назад вел Советский Союз против «коричневой чумы» - нацизма, остается актуальной и сегодня.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом говорил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, выступая на 14-м съезде Совета ветеранов РА.

Посол России напомнил, что съезд армянских ветеранов проходит в символичные дни, недавно отмечалась 77-я годовщина победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, два дня назад, 22 июня, была 81-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз.

«Сегодня мы вспоминаем первый парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Сегодня, как никогда важно помнить уроки прошлого, противодействовать попыткам фальсификации истории, отрицания преступлений фашистов и унижения подвига советских народов. Это важно, потому что это справедливо. Это важно и потому, что борьба, которую вел Советский Союз 80 лет назад, еще не окончена. Жизнь, к сожалению, показывает, что тема нацизма, сопротивления нацизму, злу, с которым боролись в то время, остается актуальной. Сегодня, когда российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию, одной из главных целей которой является денационализация Украины, с особой ясностью ощущаешь связь времен и поколений. Подвиги отцов, дедов и прадедов нынешнему поколению россиян служат образцом героизма, выдержки и преданности. Посольство Российской Федерации высоко оценивает работу Совета ветеранов Армении», - отметил Сергей Копыркин.

Сергей Копыркин в руководящем составе 14-го съезда Совета ветеранов РА и участвует в выборах членов нового Совета и председателя Совета.