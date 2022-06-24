Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь 2022

Боррель прибудет 24 июня в Тегеран

Боррель прибудет 24 июня в Тегеран

 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет в пятницу вечером с визитом в столицу Ирана. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибывает сегодня вечером в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел нашей страны и некоторыми другими официальными лицами Исламской Республики Иран, - цитирует Хатибзаде агентство IRNA. - В ходе визита, который организован в рамках продолжающихся консультаций между Ираном и ЕС, будут обсуждены вопросы двусторонней и международной повестки, а также последние данные по переговорам об отмене [антииранских] санкций. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]