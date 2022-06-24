"Саммит ради мира", участники которого выступают против НАТО, стартует в пятницу в испанской столице в преддверии встречи глав государств и правительств альянса в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщили в Twitter организаторы мероприятия.

В частности, в рамках двухдневного "саммита ради мира" предусмотрены выступления различных экспертов, профессоров и представителей политических сил. В воскресенье в полдень в Мадриде состоится крупная акция протеста, участники которой выступят против НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одним из организаторов контрсаммита альянса является пацифистское общественное движение "Разоружи Мадрид" (Desarma Madrid). Его представитель Энрике Кинтанилья заявил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, что действия НАТО в мире не способствуют укреплению международной безопасности, а "приносят больше войны".

Он выступил против того, чтобы Мадрид принимал саммит Североатлантического альянса. Кинтанилья также не поддержал увеличение оборонных расходов Испании до 2% ВВП, поскольку это привело бы к сокращению расходов на социальные нужды.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.