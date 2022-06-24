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США выделяют Украине еще $450 млн

США выделяют Украине еще $450 млн

Американская администрация в четверг объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн, сообщил на брифинге в Белом доме представитель Пентагона Джон Кирби,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в размере $450 млн. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд", - сказал Кирби.

Он добавил, что с момента прихода к власти нынешней американской администрации на помощь Украине было выделено $6,8 млрд.


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