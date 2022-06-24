Секретарь Совета безопасности Армении выедет с рабочим визитом во Францию
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 27 июня 2022 года выедет в столицу Французской Республики Париж.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности, отметив, что в рамках визита предусмотрен ряд рабочих встреч.
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