Байден вновь обошел 907-ю поправку: Комитет «Ай Дата» обеспокоен предоставлением США военной помощи Азербайджану

Президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», что позволит США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Армянский национальный комитет «Ай Дата» Америки, отметив, что данное решение было принято, несмотря на продолжающееся насилие Азербайджана против Армении и Арцаха.

«Решение президента Байдена дать зеленый свет на оказание военной помощи Азербайджану, опять же в обход 907-й поправки, побуждает президента Алиева к продолжению незаконного содержания под стражей армянских военнопленных, смертоносных нападений на Арцах и продолжающейся оккупации суверенной территории Армении», - сообщил директор Комитет «Ай Дата» США Арам Амбарян. Он отметил, что комиссия продолжит работу с Сенатом США и с Палатой представителей, чтобы исключить военную помощь США Азербайджану и не позволить президенту обойти 907-ю поправку.

Байден, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», «остановить поток военной техники в Азербайджан». Однако став президентом он отказался от своего предыдущего заявления 2021 года и включил военную помощь Азербайджану в бюджет года.

907-я поправка к «Акту в поддержку свободы», принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану лишь гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны поддерживать правительство Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и случаев применения силы против Армении и Арцаха.

Поправка 907, внесенная Конгрессом в 2002 году, допускает приостановление президентом «Акта в поддержку свободы» и оказания военной помощи Азербайджану.