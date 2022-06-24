Укладывайте чемоданы: в этом году дано начало туристического направления в Тунис

Уважаемые путешественники, укладывайте чемоданы, стартует первый прямой рейс туристического направления этого года в Тунис. Его осуществляет авиакомпания «Нувель Эйр », вышедшая на рынок Армении в сотрудничестве с компанией «Анрива-Тур».

Первый рейс в этом году начинается с медиа-инициативы, в рамках которой журналисты ряда армянских СМИ, в том числе и Информационного агентства «Арменпресс», смогут ознакомиться с туристическими возможностями Туниса и в подробностях представить их.

Туристическое направление в Тунис, к сожалению, для многих армян остается неизведанным. Это направление не пользовалось спросом у армянских туристов из-за отсутствия прямых рейсов и туристических предложений. Для въезда в Тунис требуется виза, которую трудно было получать. Ранее граждане Армении получали визы в посольстве Туниса в Москве. Сегодня нет необходимости проходить эти сложные процессы. В случае покупки пакета, предлагаемого «Анрива-Тур», который продается всеми армянскими туристическими компаниями, отправляющийся в Тунис, получит визу в аэропорту, как и в случае поездки в Хургаду (Египет). Время полета до Туниса 4 часа. Рейсы из Еревана осуществляются раз в неделю. Последний рейс этого года состоится 30 сентября.

До пандемии Тунис был очень активным туристическим направлением для разных стран мира. Тунис ежегодно принимает несколько миллионов туристов из многих стран. Он известен своими прибрежными курортами, также культурными и историческими достопримечательностями. Побережье Туниса в Северной Африке омывается Средиземным морем. Туристы приезжают, чтобы насладиться пляжами Туниса, познакомиться с историческими и достопримечательностями, сделать покупки на восточном рынке, прогуляться на верблюде по самой большой в мире пустыне Сахаре, которая также является одной из визитных карточек этой страны. По сути, Тунис может стать для армян альтернативой египетским курортам.

На что обратить внимание при поездке в Тунис, какие туристические достопримечательности Туниса посетить, какие пляжи, какие услуги предлагают отели, что можно купить в Тунисе, ответы на эти и другие вопросы будут в наших следующих публикациях. Мы во всех подробностях представим туристические предложения и возможности Туниса.

Анна Гзирян