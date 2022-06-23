Из-за сильного ветра повреждены крыши зданий, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи
В Национальный центр кризисного управления 23 июня, начиная с 19:44, поступили сообщения о том, что в административных районах Ачапняк, Эребуни и Кентрон из-за сильного ветра повреждены крыши зданий, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательных отрядов Спасательной службы МЧС.
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