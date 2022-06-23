Сбой в вещании телеканалов в Армении произошел из-за отключения электричества: источник 

Вечером 23 июня в Армении произошел сбой в вещании телеканалов. Согласно достоверным источникам Арменпресс, инцидент произошел из-за сбоя на телебашне.

Был обесточен весь общественный мультиплекс и радиостанции, чьи антенны находятся в телебашне.

На данный момент трансляция возобновлена.