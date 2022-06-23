Из-за войны в Армению было перемещено более 91.000 человек, 88% из которых – женщины и дети: депутат НС Армении в ПАСЕ

Член делегации Национального Собрания Армении в ПАСЕ Сона Казарян выступила с речью на пленарной сессии ПАСЕ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, депутат в своей речи отметила:

“В начале 20-го века движение за избирательное право женщин распространялось по всему миру, и я очень горжусь, что Армения уже тогда фиксировала успехи. Первые парламентские выборы были проведены в 1919 г. при всеобщем голосовании. Каждое лицо старше 20 лет имело право голоса, независимо от пола, этнической принадлежности или религиозных убеждений. В парламенте было три женщины-депутата: Катаринэ Залян-Манукян, Перчуи Партизпанян-Барсегян, Варвара Саакян, и, возможно, вы знаете внучку Перчуи Барсегян – Жанну Барсегян, которая ныне является мэром Страсбурга.

Другая волевая армянка – Диана Абгар – избрала иную стезю общественной жизни. 2 июля 1920 г. была назначена послом Армении в Японии. Проработав до 1921 г., она стала одной из первых в мире женщин-послов.

Представительство женщин в нынешнем парламенте выше, чем когда-либо, но этого еще недостаточно – всего 35%. Высоко оценивая роль женских организаций гражданского общества, мы активно вовлекаем их в процесс принятия законов, что приведет к более активному участию женщин в законодательной власти.

Поскольку мир – одна из основных повесток правящей партии, могу заверить вас, что женщины-депутаты также участвуют в процессах принятия решений.

Республика Армения разработала также второй национальный план действий по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, подтвердив свою готовность продолжить работу по вопросам женщин, мира и безопасности.

Программа касается проблем и вызовов женщин, перемещенных из Нагорного Карабаха в результате агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 г.

Вследствие агрессивной войны в Армению было перемещено и предоставлено убежище более 91.000 человек, 88% из которых – женщины и дети.

Война началась во время пандемии COVID-19, что усложнило и без того тяжелое положение женщин и девушек. Таким образом, в программе представлены проблемы женщин и девушек в условиях кризиса, затрагивая компонент их безопасности. В документе рассматриваются проблемы насильственно перемещенных женщин, вызовы безопасности вследствие новой пограничной ситуации, их влияние на женщин и девушек.

Наконец, я должна быть честна и сказать, что действительно удивлена, услышав, как наши коллеги-женщины в ПАСЕ и другие высокопоставленные женщины-чиновники в соседних странах могут говорить в пользу войны и насилия, находя оправдания этим явлениям”.