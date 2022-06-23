Доходы и расходы государственного бюджета увеличатся на 40 млрд драмов: правительство приняло соответствующее решение

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло решение, в результате которого доходы и расходы государственного бюджета увеличатся на 40 млрд драмов. Как отметил министр финансов Тигран Хачатрян, имеющиеся на сегодняшний день фактические показатели налоговых поступлений являются достаточным основанием для увеличения годового показателя налоговых поступлений на данном этапе на 40 млрд драмов.

“В рамках обсуждения среднесрочных программ расходов на 2023-2025 гг., когда подытоживали действий на 2023 год, мы зафиксировали, что у нас есть программы капитального характера в разных сферах, которые можно реализовать в 2022 году, если у нас будут финансы. Мы обсуждали программы капитального характера, включенные в приложение приоритетов утвержденных государственным бюджетом на 2022 год расходов, и планируем часть из них тоже включить в число тех, которые будут финансироваться в ближайшее время”, - сказал министр.

Тигран Хачатрян подчеркнул, что предлагаемое этим решением изменение доходов позволит в ближайшие недели запустить новые программы в сфере образования, здравоохранения и физической инфраструктуры, которые в противном случае должны были бы стартовать в начале 2023 года.

Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил, что по итогам 2021 года доходная часть государственного бюджета исполнена на 147 млрд драмов больше запланированного: на сегодняшний день по части исполнения доходной части бюджета на 2022 год имеется сбор на 46 млрд драмов больше.

В целях повышения эффективности процесса предоставления субвенций из государственного бюджета, направленных на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения, правительство внесло изменения и дополнения в одно из ранее принятых решений. Предлагается осуществлять процессы представления, обсуждения и утверждения заявок и пакетов на субвенции в течение года, предшествующего году реализации субвенционной программы, что позволит начать осуществление программы с начала года, а строительство проводить в благоприятных погодных условиях.

Подчеркнув важность таких изменений, Никол Пашинян отметил, что это попытка усовершенствовать систему, чтобы субвенционные программы реализовывались максимально гладко и эффективно. “В этом году впервые работа над запланированными на следующий год субвенционными программами начнется в июле. И как было сказано, давайте договоримся, что 1 февраля должно быть датой, когда программа должна быть возвращена общине уже утвержденной, а община должна объявить тендер, чтобы в марте были определены победители и начались строительные работы”, — сказал премьер-министр.

Исполнительная власть одобрила предложение о подписании Грантового соглашения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в целях развития. Согласно обоснованию, целью грантового соглашения является помощь Армении в процессе реформ, направленных на укрепление демократии и экономической стабильности. Общий объем инвестиций USAID для достижения целей составляет 120 млн долларов, которые будут выплачены частями. USAID планирует распределить свой общий вклад следующим образом: 68,565,000 долларов на продвижение демократии и 51,435,000 долларов на улучшение экономической безопасности.