Советник премьер-министра Армении и глава ереванского офиса ВБ обсудили вопросы строительства водохранилищ

Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян 23 июня принял делегацию во главе с главой ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с программами правительства в области строительства водохранилищ.