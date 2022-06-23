Советник премьер-министра Армении и глава ереванского офиса ВБ обсудили вопросы строительства водохранилищ
Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян 23 июня принял делегацию во главе с главой ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.
Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с программами правительства в области строительства водохранилищ.
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