Главный уполномоченный по делам диаспоры провел встречу с армянской общиной Греции

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян 22 июня в посольстве Армении в Афинах провел встречу с представителями структур армянской общины, армянского духовенства и армянами Греции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Греции, в начале встречи посол Армении в Греции Тигран Мкртчян представил цели визита Заре Синаняна в Грецию.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Республики Армения представил деятельность аппарата уполномоченного с момента его создания 11 июня 2019 года. Он подчеркнул важность дальнейшего развития отношений Армения-Диаспора, представил стратегию офиса, проводимую политику, коснулся реализованных программ, таких как программы «иГорц», «Молодой посол диаспоры», отметил важность сохранения национальной идентичности в диаспоре, подчеркнув в этом контексте значение образовательной, лагерной программы «Шаг к дому».

Главный уполномоченный по делам диаспоры коснулся также программ поощрения репатриации, установления деловых отношений с Арменией, осуществления инвестиций и интеграции.

Отвечая на вопросы присутствующих, Заре Синанян коснулся также внешних и внутренних вызовов Армении и региональных развитий.