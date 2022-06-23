Никол Пашинян принял руководителя миссии Международного валютного фонда в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял главу миссии Международного валютного фонда в Армении Иву Петрову.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр поздравил госпожу Петрову с вступлением на должность и выразил надежду, что она своими знаниями и опытом внесет свой вклад в повышение эффективности сотрудничества между правительством Армении и МВФ. Никол Пашинян отметил, что предыдущая трехлетняя совместная программа была успешно реализована, и выразил уверенность, что в ближайшее время будут разработаны новые программы.

Затем глава правительства коснулся макроэкономической ситуации в стране, добавив, что в текущем году отмечаются достаточно высокие экономические показатели, а доходы государственного бюджета имеют опережающий рост. Премьер-министр рассказал о борьбе с коррупцией, сокращении наличного денежного обращения, внедрении системы всеобщего декларирования и других реформах, подчеркнув, что правительство завоевывает доверие, так как предыдущие реформы дали положительные результаты.

Глава миссии МВФ в Армении подчеркнула интенсивное сотрудничество с правительством Армении, подчеркнув, что МВФ продолжит новыми программами содействовать экономической стабильности и развитию в Армении. Ива Петрова сочла зарегистрированные в Армении экономические показатели впечатляющими, подчеркнула необходимость обеспечения преемственности реформ.

Собеседники также затронули вопросы дорожного строительства, образования, инфраструктур, управления водными ресурсами, строительства водохранилищ, создания благоприятной среды для бизнеса, таможенного регулирования, реализации инвестиционных программ и в других сферах.