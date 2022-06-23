Температура воздуха в Армении существенно не изменится

В Ереване днем 23 июня, с 24-го по 28-е июня, после полудня и ночью, в отдельных частях города ожидаются кратковременные дожди с грозами. В вечерние часы и во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

В областях 23, 25 и 27 июня, ночью 28 и после полудня в некоторых районах, днем 26 в большинстве - будут дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе 23 июня ожидается дождь с грозой, 24 июня - погода без осадков.