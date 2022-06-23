Сюник и Арцах 300 лет назад подняли флаг освобождения Армении: в Музее истории проходит республиканская конференция

На протяжении всей армянской истории опорой Армении и Армянского нагорья были Сюник и Арцах, оказавшиеся после последней войны в довольно сложном военно-политическом положении. Этот хребет временами бывал сломленным, но мышление и сознание армянского народа бодрствовали. Ярчайшим свидетельством этого является тот факт, что в средние века, после падения армянских царств, Сюник и Арцах были в числе немногих армянских территорий, сохранивших автономный статус. Ровно 300 лет назад, в 1720-х годах, они подняли знамя освобождения Армении под руководством Давида Бека, Мхитара Спарапета, Авана Центуриона, Эсаи Гасан-Джалаляна и других.

Корреспондент «Арменпресс» передает, что сегодня, 23 июня, в Музее истории Армении состоялось торжественное открытие республиканской конференции, посвященной 300-летию освободительной борьбы Сюника и Арцаха.

«Музей истории Армении с прошлого года инициировал такой новый подход к проведению ежегодных конференций, согласно которому ежегодно музей будет обращаться к какому-нибудь важному событию в истории нашей страны и народа. Прошлогодняя республиканская конференция была посвящена 30-летию независимости Армении. В этом году мы решили приурочить к не менее важному событию - 300-летию Сюникско-Арцахской освободительной борьбы, которая началась с восстания Давида Бека», - отметил директор музея Давид Погосян.

По словам заместителя директора Института археологии и этнографии НАН Арсена Бобохяна, о Сюнике и Арцахе много говорят, особенно в последние годы, но эти армянские территории, которые вместе можно назвать Горной Арменией, всегда были актуальны и важны. По словам ученого, Горная Армения на протяжении всей долгой истории Армении была хребтом Армянского нагорья, и предпринимались постоянные попытки сломать этот хребет. Иногда он частично бывал сломленным, но мышление и сознание армянского народа бодрствовали.

«Мы сегодня находимся именно в таком состоянии: наш хребет чуть сломлен, но наш мозг, наше кровообращение работают очень хорошо, мы должны сделать упор именно на мышление и сознание, чтобы суметь выйти из сложившейся ситуации. В нашей профессии мы обычно придаем значение историческим изменениям, трансформации, но наша область изучает не только эту трансформацию, но и неизменность в любой культуре, в любой реальности. И когда мы поймем эту неизменность, мы действительно сможем ее изменить. И сегодня, на данном этапе нашей государственности, очень важно, чтобы мы осознали этот неизменный элемент нашей истории, максимально объединившись, попытались что-то изменить, хотя бы в нашей сфере», - подчеркнул Арсен Бобохян.

В течение трехдневной конференции историки, археологи, этнографы и культурологи расскажут о восстании под предводительством Давида Бека, поднятом в Сюнике в 1722 году, об освободительных устремлениях арцахских княжеств, активных геополитических изменениях в регионе, о конкуренции внерегиональных акторов и расположении их сил, о внешних ориентациях лидеров освободительного движения и причинах окончательной неудачи движения. Также о культурном наследии Сюника и Арцаха, об археологических исследованиях и объяснят актуальность всего этого на фоне нынешней региональной ситуации.

период 1722-1730 гг. является одним из самых интересных периодов в истории как Армении, так и региона в целом. Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе в то время, конечно, сильно отличалась от нынешней, но главными внерегиональными акторами были те же три державы: Персия, именуемая ныне Ираном, Османская империя, на смену которой пришла Турция и Российская империя, набирающая силы мощной рукой Петра I, преемницей которой является современная Российская Федерация. Их положение в регионе было разным. Османы и персы, давным-давно разделившие Армению на западно-восточные части, не чурались превратить армянскую землю в военную арену взаимных конфликтов. Россия же, крепнущая под предводительством Петра Великого предпринимала первые шаги в направлении вступления в Прикаспийский и Южнокавказский регион, имея под рукой представленную Исраэлем Ори программу освобождения Армении.

В 1720 году Персию потряс афганский мятеж. В 1722 афганы захватили Исфахан, свергли шаха Султана Хусейна и заменили его своим лидером Махмуд-ханом, свергнув династию Сефевидов, правившую страной более 200 лет. Воспользовавшись неспокойной ситуацией в Персии, власти Сюника и Арцаха, сохранявшие автономию в Восточной Армении, подняли флаг освобождения и независимости.

Выход из все возраставшего произвола и насилия народы, оказавшиеся по д властью Персии, видели в вооруженной борьбе. Не остались в стороне и армяне, которые, пользуясь тяжелым положением в Персии, и надеясь на российскую военную помощь, предприняли шаги по свержению иноземного ига. Сформировалась мощная политическая программа, для осуществления которой по инициативе Степаноса Шаумяна, по просьбе армянских князей Сюника из Грузии в Сюник был направлен армянский военачальник Давид Бек со своим 2 000-ым войском. Прибыв в Сисиан, Давид Бек приступил к формированию армянской армии. В результате мобилизации было призвано около 4 000 солдат. При этом были построены и отремонтированы многочисленные укрепления, нужно было создать стабильную материальную и военную базу. Так началось известное восстание Давида Бека, которое, к сожалению, потухло в 1728 году из-за внезапной смерти Давида Бека, внутренних разногласий и убийства Мхитара Спарапета в 1730 г.

В своем чрезвычайно интересном и насыщенном докладе об освободительной борьбе во главе с Давидом Беком в Сюнике подробно рассказал историк Смбат Ованнисян, подчеркнув, что указанный период нуждается в историографическом пересмотре, поскольку большая часть исследований о том периоде была проведена в советский период и имеет некоторые пробелы, связанные с объективным анализом.

Артак Магалян, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук, рассказал об арцахских княжествах и Карабахском ханстве вплоть до установления российского господства в регионе, в начале XIX века.

«300-летие освободительной борьбы Сюника и Арцаха является одной из самых важных дат в истории Армении.

По мнению Артак Магалян, в этот период, после падения царства Багратуни и Киликийской Армении, самой могущественной из полунезависимых властей в Восточной Армении были княжества Арцаха, чьи полновластные правители-мелики были знаменосцами армянской освободительной борьбы на протяжении нескольких столетий.

«На протяжении всего Средневековья, благодаря своему выгодному географическому положению, Арцах смог противостоять нападениям иноземных захватчиков, в основном сохраняя не только свою политическую независимость, но и социально-экономическую структуру, характерную для армянского передового общества», - добавил спикер.

Республиканская конференция, посвященная 300-летию Сюникско-арцахской освободительной борьбы, продлится до 25 июня. 23 июня пройдут панельные дискуссии о сохранении культурного наследия Сюника и Арцаха. 24 июня будут представлены темы по археологии и этнографии, в том числе доклады «Наскальные рисунки Сюникско-Арцахских гор», «Военная форма Армянской армии (1918-1920 гг.)», «Истоки Сюникско-Арцахского женского традиционного костюма в дохристианский период» и др. В последний день конференции будут доклады об исторических событиях ХХ века, после чего состоится церемония закрытия конференции. Представленные доклады будут опубликованы в 10-м номере периодического сборника «Труды Музея истории Армении».

Арам Саркисян

Фотографии: Айка Манукяна